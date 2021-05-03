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Президент Литвы пообещал способствовать деоккупации территорий Украины

Понедельник, 3 мая 2021, 13:57

Вильнюс никогда не признает оккупации Россией части территории Украины и будет действовать в направлении деоккупации этих территорий.

Об этом во время праздничного выступления в Сейме Польши по случаю 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Мобилизация вооруженных сил России на границе с Украиной и военные действия на востоке Украины, которые осуществляются нелегальными группами, которых поддерживает Москва, свидетельствуют о давлении и разжигании военного напряжения как двигателя политического влияния. Хочу подчеркнуть, что Литва никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении завершения фактической оккупации восточной части Украины", - заявил Науседа под аплодисменты депутатов польского и литовского сеймов.

Он добавил, что нельзя допустить, чтобы "Украина снова вернулась в прошлое".

Читайте интервью "Европейской правды" с Гитанасом Науседой: О "Вечернем квартале", членстве Украины в ЕС и Путине-убийце: интервью президента Литвы.

Темы: Литва


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