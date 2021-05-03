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Праздник: в Киеве за сутки обнаружили только 95 случаев COVID

Понедельник, 3 мая 2021, 14:47
Праздник: в Киеве за сутки обнаружили только 95 случаев COVID
фото Эльдара Сарахмана, УП

В воскресенье, 2 мая, в Киеве обнаружили 95 случаев коронавируса, 23 больных умерли и 66 выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (27), Соломенском (23) и Деснянском (15) районах.

Госпитализированы на Пасху 23 больных коронавирусом и 94 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Среди новых больных – 59 женщин в возрасте от 20 до 83 лет, 33 мужчины в возрасте от 21 до 85 лет, 1 девочка 14 лет и 2 мальчика 14 и 15 лет.

Что предшествовало: В течение субботы, 1 мая, в столице диагностировали COVID у 177 горожан, 17 зараженных умерли, госпитализация потребовалась 185 людям.

30 апреля в Киеве зафиксировали 671 случай коронавируса, 35 больных умерли и 457 выздоровели.

За сутки 2 мая в Украине зафиксировали 2758 новых случаев COVID-19, 154 больных умерли, госпитализированы 1591 человека, выздоровели 5550 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко
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