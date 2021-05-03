Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Армения сделала шаг к роспуску парламента и досрочных выборов

Понедельник, 3 мая 2021, 15:29
Армения сделала шаг к роспуску парламента и досрочных выборов

Парламент Армении на заседании в понедельник не выбрал Никола Пашиняна премьер-министром - это было сделано для обеспечения проведения досрочных парламентских выборов в соответствии с положениями Конституции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

В ходе голосования за кандидатуру Пашиняна проголосовал один депутат, 3 депутата проголосовали "против", 75 воздержались.

25 апреля Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра для проведения досрочных выборов 20 июня.

Согласно требованию Конституции, роспуск Национального собрания необходим для проведения внеочередных выборов. А парламент распускается, если премьер-министр не избирается дважды подряд в течение двух недель после отставки премьера.

Ранее Никол Пашинян заявлял, что дважды будет баллотироваться в премьер-министры для соблюдения процедур.

Две парламентские оппозиционные фракции заверили, что не будут выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра.

Напомним, с конца февраля в Армении углубился политический кризис, начавшийся сразу после поражения страны в войне с Азербайджаном.

Кризис углубился после того, как военные Генштаба выступили с заявлением за отставку премьера Никола Пашиняна.

Подробнее читайте в статье Перевыборы с российским влиянием: как Армения ищет выход из политического кризиса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Армения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Армения
Армянская церковь в Украине осудила "благословение" на войну армян в России
В Москве в присутствии организатора "титушек" благословили на войну армянский батальон
Премьер Армении заявил Путину о желании обсудить работу миротворцев РФ в Карабахе
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: