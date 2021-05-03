Армения сделала шаг к роспуску парламента и досрочных выборов

Парламент Армении на заседании в понедельник не выбрал Никола Пашиняна премьер-министром - это было сделано для обеспечения проведения досрочных парламентских выборов в соответствии с положениями Конституции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

В ходе голосования за кандидатуру Пашиняна проголосовал один депутат, 3 депутата проголосовали "против", 75 воздержались.

25 апреля Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра для проведения досрочных выборов 20 июня.

Согласно требованию Конституции, роспуск Национального собрания необходим для проведения внеочередных выборов. А парламент распускается, если премьер-министр не избирается дважды подряд в течение двух недель после отставки премьера.

Ранее Никол Пашинян заявлял, что дважды будет баллотироваться в премьер-министры для соблюдения процедур.

Две парламентские оппозиционные фракции заверили, что не будут выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра.

Напомним, с конца февраля в Армении углубился политический кризис, начавшийся сразу после поражения страны в войне с Азербайджаном.

Кризис углубился после того, как военные Генштаба выступили с заявлением за отставку премьера Никола Пашиняна.

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