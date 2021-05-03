Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Водохранилище, питающее юго-восточный Крым, резко мелеет

Понедельник, 3 мая 2021, 17:31
Белогорское водохранилище

В Белогорском водохранилище начал существенно снижаться уровень воды после того, как оккупанты возобновили спуск воды из этого объекта на нужды юго-восточного Крыма.

Источник: Крым.Реалии

Детали: Белогорское водохранилище начало мелеть еще летом 2020 года, когда река Биюк-Карасу, которая в него впадает, превратилась в ручей. Благодаря зимним и весенним осадкам уровень воды несколько повысился, но ненадолго.

В целом объем воды в крымских водоемах сейчас значительно меньше, чем наблюдался состоянию на 1 мая 2020 года.

Активист общественного движения "Свободный Крым" из Белогорского района Решад Меметов рассказал журналистам, что происходит на важном крымском водном объекте - Белогорском водохранилище. По его словам, сейчас уровень воды уже опустился значительно ниже полосы прибоя. Это произошло в течение последних двух недель.

Прямая речь Меметова: "Воды из Белогорского водохранилища спускают больше, чем туда поступает, соответственно уровень воды в нем стал заметно падать. И это только начало. Летом этот процесс будет происходить гораздо быстрее, а это значит, запасы полезного объема воды могут иссякнуть еще быстрее, чем в прошлом году".

Дословно крымский Гидрометцентр: "К началу мая общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 85,801 млн кубических метров, что на 24,411 млн кубических метров больше, чем месяц назад, но на 8,98 млн кубических метров меньше, чем по состоянию на 1 мая 2020 года".

Белогорское водохранилище
Белогорское водохранилище
Крым Реалии

Важно: Украина неоднократно заявляла, что поставка воды в захваченный Россией Крым по Северо-Крымскому каналу возможна только после деоккупации полуострова.

Карта водохранилищ Крыма по состоянию на март 2021 года:

 

Напомним:

  • В начале марта в Гидрометцентре оккупированного Крыма заявили о пополнении водохранилищ, находящихся в руслах рек. Среди них были названы Белогорское, Чернореченское, Симферопольское, Счастливенское и Партизанское. Однако прибывшей воды, оказалось недостаточно для потребностей полуострова, поэтому пресную воду в вододефицитных регионах крымчане так и будут получать по графику.
  • В оккупированном Россией Крыму с 2014 года мелеют водохранилища, питающие крупные города, а также высыхают реки. Как следствие - крымчане испытывают все больший дефицит пресной воды.
  • Оккупационные власти Крыма признали, что Ялте и Алуште в курортный сезон-2021 не хватит воды.

Знать больше: Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов

Темы: водаКрымоккупация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Саммит НАТО обсудит "дорожную карту" для членства Украины – Дуда

фотоВодохранилище, питающее юго-восточный Крым, резко мелеет

Ахметов и Колесников открестились от планов создать новую партию

США призвали к правосудию по делу Шеремета, Гонгадзе и Комарова

Зеленский в Польше подписал декларацию 5 стран

"Слуги" хотят упростить оформление паспортов для жителей ОРДЛО

Все новости...
вода
Еврокомиссия призвала государства ЕС мониторить сточные воды на коронавирус
В оккупированной Ялте отменяют графики подачи воды
Оккупанты хотят наказать за "экоцид" и "блокаду Крыма" 12 украинцев
Последние новости
17:54
Саммит НАТО обсудит "дорожную карту" для членства Украины – Дуда
17:44
Украина завершила размещение евробондов на $1,25 млрд: география инвесторов
17:31
фотоВодохранилище, питающее юго-восточный Крым, резко мелеет
16:57
Президент Польши примет участие в саммите "Крымской платформы"
16:46
Украинские компании подали исков к РФ на более чем 4,5 миллиарда долларов
16:39
США пристально наблюдают за отводом войск РФ от украинской границы
16:07
Украинские негосударственные пенсионные фонды начали покупать акции Apple и Tesla
15:54
В Германии разоблачена масштабная платформа детского порно в даркнете
15:47
Ахметов и Колесников открестились от планов создать новую партию
15:29
Армения сделала шаг к роспуску парламента и досрочных выборов
Все новости...