Водохранилище, питающее юго-восточный Крым, резко мелеет

В Белогорском водохранилище начал существенно снижаться уровень воды после того, как оккупанты возобновили спуск воды из этого объекта на нужды юго-восточного Крыма.

Источник: Крым.Реалии

Детали: Белогорское водохранилище начало мелеть еще летом 2020 года, когда река Биюк-Карасу, которая в него впадает, превратилась в ручей. Благодаря зимним и весенним осадкам уровень воды несколько повысился, но ненадолго.

В целом объем воды в крымских водоемах сейчас значительно меньше, чем наблюдался состоянию на 1 мая 2020 года.

Активист общественного движения "Свободный Крым" из Белогорского района Решад Меметов рассказал журналистам, что происходит на важном крымском водном объекте - Белогорском водохранилище. По его словам, сейчас уровень воды уже опустился значительно ниже полосы прибоя. Это произошло в течение последних двух недель.

Прямая речь Меметова: "Воды из Белогорского водохранилища спускают больше, чем туда поступает, соответственно уровень воды в нем стал заметно падать. И это только начало. Летом этот процесс будет происходить гораздо быстрее, а это значит, запасы полезного объема воды могут иссякнуть еще быстрее, чем в прошлом году".

Дословно крымский Гидрометцентр: "К началу мая общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 85,801 млн кубических метров, что на 24,411 млн кубических метров больше, чем месяц назад, но на 8,98 млн кубических метров меньше, чем по состоянию на 1 мая 2020 года".

Белогорское водохранилище Крым Реалии

Важно: Украина неоднократно заявляла, что поставка воды в захваченный Россией Крым по Северо-Крымскому каналу возможна только после деоккупации полуострова.

Карта водохранилищ Крыма по состоянию на март 2021 года:

Напомним:

В начале марта в Гидрометцентре оккупированного Крыма заявили о пополнении водохранилищ, находящихся в руслах рек. Среди них были названы Белогорское , Чернореченское, Симферопольское, Счастливенское и Партизанское. Однако прибывшей воды, оказалось недостаточно для потребностей полуострова, поэтому пресную воду в вододефицитных регионах крымчане так и будут получать по графику.

, Чернореченское, Симферопольское, Счастливенское и Партизанское. Однако прибывшей воды, оказалось недостаточно для потребностей полуострова, поэтому пресную воду в вододефицитных регионах крымчане так и будут получать по графику. В оккупированном Россией Крыму с 2014 года мелеют водохранилища, питающие крупные города, а также высыхают реки. Как следствие - крымчане испытывают все больший дефицит пресной воды.

Оккупационные власти Крыма признали, что Ялте и Алуште в курортный сезон-2021 не хватит воды.

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