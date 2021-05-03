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Саммит НАТО обсудит "дорожную карту" для членства Украины – Дуда

Понедельник, 3 мая 2021, 17:54

Президент Польши Дуда заявил, что на саммите НАТО, который состоится в июне в Брюсселе, запланировано обсуждение "дорожной карты" для Украины относительно выполнения ею шагов для вступления в НАТО.

Об этом Дуда сказал во время совместного брифинга с Зеленским в понедельник в Варшаве, сообщает "Европейская правда".

Дуда отметил, что на июньском саммите главы государств и правительств стран НАТО обсудят вопросы безопасности Украины, и в связи с этим безопасности всей Центральной Европы.

"Во-вторых, этот вопрос также формально указать Украины тот путь, которым она должна идти к членвству в Североатлантическом альянсе, дорожную карту для членства, которое сейчас является фундаментальным делом, и за которое Украина борется", - заявил Дуда, добавив, что Польша и другие друзья в этой части региона поддерживают Украину на этом пути.

16 апреля на брифинге по итогам встречи президентов Украины, Франции и канцлера Германии Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает услышать на саммите НАТО поддержку предоставления Плана действий относительно членства.

Накануне этой встречи Зеленский призвал ЕС и НАТО "узаконить брак" с Украиной.

Темы: НАТОУкраинаевроинтеграция


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