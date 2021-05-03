Фестиваль Октоберфест в Германии снова отменили

Фестиваль пива Октоберфест, который традиционно проходит осенью в немецком Мюнхене, в 2021 году не состоится из-за пандемии.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на заявление премьер-министра Баварии Маркуса Зедера

Детали: Власти объяснили отмену фестиваля непредсказуемой ситуацией с коронавирусом и назвали нереалистичным проведение Октоберфеста с соблюдением масочного режима и социальной дистанции между участниками.

Предыстория: Октоберфест не состоится уже второй год подряд. В 2020 году правительство Баварии также отменило пивной фестиваль из-за угрозы распространения Covid.