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Фестиваль Октоберфест в Германии снова отменили

Понедельник, 3 мая 2021, 18:56
Фестиваль Октоберфест в Германии снова отменили

Фестиваль пива Октоберфест, который традиционно проходит осенью в немецком Мюнхене, в 2021 году не состоится из-за пандемии.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на заявление премьер-министра Баварии Маркуса Зедера

Детали: Власти объяснили отмену фестиваля непредсказуемой ситуацией с коронавирусом и назвали нереалистичным проведение Октоберфеста с соблюдением масочного режима и социальной дистанции между участниками.

Предыстория: Октоберфест не состоится уже второй год подряд. В 2020 году правительство Баварии также отменило пивной фестиваль из-за угрозы распространения Covid.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусГерманияэпидемия
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