Вышла англоязычная версия документального фильма об убийстве Гонгадзе

Ко Всемирному дню свободы прессы выходит англоязычная версия документального фильма "Убийство Гонгадзе: 20 лет в поисках правды".

Источник: журналистка Наталья Гуменюк

Детали: Украиноязычная премьера документального фильма состоялась в сентябре 2020 года. Фильм снят украинской общественной организацией "Лаборатория журналистики общественного интереса".

Теперь фильм, рассказывающий историю убийства политического журналиста и соучредителя одного из первых и самых влиятельных интернет-изданий страны "Украинская правда" можно будет посмотреть на английском.

Перевод фильма на английский язык осуществили при финансовой поддержке кампании Европейского Союза "Двигаемся вперед вместе".

Хотя исполнители убийства осуждены, но за два десятка лет официальное следствие так и не установило заказчика - и у коллег Гии Гонгадзе остаются вопросы.

В фильме Максима Каменева, Натали Гуменюк и Анны Цигимы их ставят и отвечают на них известные журналисты, занимавшиеся делом Гонгадзе, а также близкие и друзья Георгия.

В ленте о деле Гонгадзе говорят Алена Притула, Евгений Глибовицкий, Лаврентий Малазония, Олег Ельцов, Юлия Мостовая, Сергей Рахманин, Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Алексей Степура, Валерий Калныш, Севгиль Мусаева, Коба Алания, Мирослава Гонгадзе.

Фильм в переводе выходит в 2021 году ко Всемирному дню свободы прессы.

Прямая речь соавтора и продюсера документального фильма Натальи Гуменюк: "Нераскрытые преступления против журналистов и пустота и безнаказанность, которые они оставляют в публичной сфере, приводят к разбитой системе правосудия, где невозможно добиться справедливости. Этот фильм - для всех, кто хочет понять, почему Украина такая, какая она есть сейчас, но он также универсален, поскольку объясняет, почему журналистика важна.

Однако в этот день я не хочу быть пессимисткой. Пока система правосудия продолжала давать сбой, именно украинские журналисты осветили это дело и сделали невозможным ее сокрытие. Поэтому хотя это трагедия, это также история о стойкости и о том, почему уроки прошлого имеют значение".

Справка: Лента создана при поддержке кампании Европейского Союза "Двигаемся вперед вместе", CFI, Посольства Королевства Нидерландов в Украине, USAID, Интерньюс и Посольства США в Украине.

Напомним: Соединенные Штаты призывают к осуществлению правосудия в отношении погибших в Украине журналистов Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе, Вадима Комарова и других.