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ЕС выразил протест послу РФ из-за санкций против еврочиновников

Понедельник, 3 мая 2021, 23:27
ЕС выразил протест послу РФ из-за санкций против еврочиновников
Владимир Чижов

Европейский союз выразил протест послу России Владимиру Чижову в связи с введением санкций в отношении высокопоставленных европейских чиновников.

Источник: заявление на сайте ЕС

Дословно: "Посол Чижов был проинформирован о решительном неприятии и решительном осуждении государствами-членами ЕС и институтами ЕС введения (Россией - УП) санкций, которые были полностью политически мотивированным и не имели никаких юридических оснований".

Детали: В ЕС также обратили внимание на высылку Россией чешских дипломатов и на указ о запрете посольствам и консульствам так называемых "недружественных" стран нанимать на работу людей, находящихся на российской территории.

Представители Евросоюза выразили послу РФ серьезную озабоченность по поводу совокупного воздействия всех этих решений на отношения между ЕС и Россией.

Напомним:

30 апреля РФ объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых - вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Украинская правда

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Темы: санкциидипломатические отношенияРосcияЕС
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