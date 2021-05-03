Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЕС выразил протест послу РФ из-за санкций против еврочиновников

Понедельник, 3 мая 2021, 23:27

Европейский союз выразил протест послу России Владимиру Чижову в связи с введением санкций в отношении высокопоставленных европейских чиновников.

Источник: заявление на сайте ЕС

Дословно: "Посол Чижов был проинформирован о решительном неприятии и решительном осуждении государствами-членами ЕС и институтами ЕС введения (Россией - УП) санкций, которые были полностью политически мотивированным и не имели никаких юридических оснований".

Детали: В ЕС также обратили внимание на высылку Россией чешских дипломатов и на указ о запрете посольствам и консульствам так называемых "недружественных" стран нанимать на работу людей, находящихся на российской территории.

Представители Евросоюза выразили послу РФ серьезную озабоченность по поводу совокупного воздействия всех этих решений на отношения между ЕС и Россией.

Напомним:

30 апреля РФ объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых - вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Украинская правда
Темы: санкциидипломатические отношенияРосcияЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Вышла англоязычная версия документального фильма об убийстве Гонгадзе

Россия готовится к возможному отключению от SWIFT

Работа продолжается: в МИД раскрыли детали возвращения Украине миллиардов Януковича

Саммит НАТО обсудит "дорожную карту" для членства Украины – Дуда

фотоВодохранилище, питающее юго-восточный Крым, резко мелеет

Ахметов и Колесников открестились от планов создать новую партию

Все новости...
санкции
Россия готовится к возможному отключению от SWIFT
Посла России вызовут "на ковер" в ЕС после санкций против еврочиновников
Боррель: санкции РФ "неприемлемы и безосновательны"
Последние новости
23:27
ЕС выразил протест послу РФ из-за санкций против еврочиновников
22:50
Дудь вырезал из интервью слова о Голодоморе и репрессиях НКВД – блогер Ивангай
21:45
Вышла англоязычная версия документального фильма об убийстве Гонгадзе
21:05
фото, видеоНа дороге Львов-Луцк обрушился мост, трасса заблокирована
20:39
Россия готовится к возможному отключению от SWIFT
20:05
Работа продолжается: в МИД раскрыли детали возвращения Украине миллиардов Януковича
19:23
Кулеба о военной угрозе от РФ: Иногда силу можно остановить только силой
19:05
Во Франции начала действовать первая фаза ослабления ковидных ограничений
18:56
Фестиваль Октоберфест в Германии снова отменили
18:44
В Испании количество полностью вакцинированных от Covid приближается к 5 млн
Все новости...