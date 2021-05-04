США "сильно и твердо" поддерживают Украину перед лицом агрессии России - Хельсинская комиссия
О двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе США заявили председатель Хельсинкской комиссии США сенатор-демократ Бен Кардин и конгрессмен-республиканец Ричард Хадсон во время встречи с членами украинской делегации в ОБСЕ.
Источник: Голос Америки, заявление Хельсинской комиссии
Детали: Хадсон заявил, что США остаются "сильно и твердо объединенными в поддержке Украины".
Сенатор-демократ Бен Кардин подчеркнул, что США поддерживали Украину перед лицом агрессии России, которая, по его словам, "нарушила каждый принцип Хельсинского соглашения".
Хельсинская комиссия, отмечает сайт организации, – это комиссия правительства США, которая продвигает права человека, военную безопасность и экономическое сотрудничество в 57 странах Европы, Евразии и Северной Америки.
Членами комиссии являются 9 сенаторов, 9 законодателей Палаты представителей Конгресса, а еще трое представляют исполнительную власть.
Как сообщается, с украинской стороны во встрече приняли участие Никита Потураев и Артур Герасимов.
Напомним: Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили во время встречи в Лондоне агрессию России, а также общую позицию в поддержке Украины на фоне последней эскалации, спровоцированной Кремлем.
В Госдепартаменте США заявили, что очень внимательно следят за отводом российских войск от границы с Украиной.