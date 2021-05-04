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США "сильно и твердо" поддерживают Украину перед лицом агрессии России - Хельсинская комиссия

Вторник, 4 мая 2021, 01:24
США сильно и твердо поддерживают Украину перед лицом агрессии России - Хельсинская комиссия

О двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе США заявили председатель Хельсинкской комиссии США сенатор-демократ Бен Кардин и конгрессмен-республиканец Ричард Хадсон во время встречи с членами украинской делегации в ОБСЕ.

Источник: Голос Америки, заявление Хельсинской комиссии

Детали: Хадсон заявил, что США остаются "сильно и твердо объединенными в поддержке Украины".

Сенатор-демократ Бен Кардин подчеркнул, что США поддерживали Украину перед лицом агрессии России, которая, по его словам, "нарушила каждый принцип Хельсинского соглашения".

Хельсинская комиссия, отмечает сайт организации, – это комиссия правительства США, которая продвигает права человека, военную безопасность и экономическое сотрудничество в 57 странах Европы, Евразии и Северной Америки.

Членами комиссии являются 9 сенаторов, 9 законодателей Палаты представителей Конгресса, а еще трое представляют исполнительную власть.

Как сообщается, с украинской стороны во встрече приняли участие Никита Потураев и Артур Герасимов.

Напомним: Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили во время встречи в Лондоне агрессию России, а также общую позицию в поддержке Украины на фоне последней эскалации, спровоцированной Кремлем.

В Госдепартаменте США заявили, что очень внимательно следят за отводом российских войск от границы с Украиной.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАХельсинский союзУкраинаРосcия
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