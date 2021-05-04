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Белый дом увеличил лимит на прием беженцев более чем в 4 раза

Вторник, 4 мая 2021, 04:18

В Соединенных Штатах на 2021 бюджетный год увеличили лимит беженцев из 15000 до 62500.

Источник: Пресс-служба Белого дома

Детали: В частности, крупнейшего потока беженцев ожидают из Африки, квота в отношении этого региона составляет 22 000 человек.

Кроме того, согласно сообщению, в ближайшее время США примут 2000 беженцев, которым ранее отказали во въезде.

Как отмечается в подписанном Байденом документе, увеличение лимита беженцев в 62 500 "оправдано серьезными гуманитарными беспокойствами", а также "отвечает национальным интересам".

Что предшествовало: Белый дом заявлял, что президент США Джо Байден увеличит лимит на прием беженцев.

Украинская правда
Темы: СШАБайденбеженцы


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