COVID-19 в Европе: изменились лидеры по количеству новых случаев
За минувшие сутки в мире диагностировали более 669 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, США и Бразилии, Украина занимает 24 место в мире, 8 в Европе.
Источник: Данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 355 000 новых заражений, в США - более 39 тысячи, а в Бразилии - более 36 000 случаев.
Кроме того, более 24 000 больных зарегистрировали в Турции, а в Иране - более 20 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Аргентина и Колумбия.
Украина среди стран мира занимает 24 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 8 позицию.
Тройку лидеров по распространению коронавируса в Европе составляют Германия, Нидерланды и Россия.
В мире умерли за сутки 10454 человек, в которых подтвердили коронавирус.
За все время пандемии вылечились от недуга 131573858 человек. Сейчас насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 3226743 смерти от COVID-19.
Предыстория:
- За сутки 2 мая в Украине зафиксировали 2758 новых случаев COVID-19, 154 больных умерли, госпитализированы 1591 человека, выздоровели 5550 человек.