COVID-19 в Европе: изменились лидеры по количеству новых случаев

За минувшие сутки в мире диагностировали более 669 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, США и Бразилии, Украина занимает 24 место в мире, 8 в Европе.

Источник: Данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 355 000 новых заражений, в США - более 39 тысячи, а в Бразилии - более 36 000 случаев.

Кроме того, более 24 000 больных зарегистрировали в Турции, а в Иране - более 20 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Аргентина и Колумбия.

Украина среди стран мира занимает 24 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 8 позицию.

В мире умерли за сутки 10454 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 131573858 человек. Сейчас насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3226743 смерти от COVID-19.

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