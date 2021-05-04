Главные новости понедельника и ночи: декларация 5 стран, фильм об убийстве Гонгадзе на английском

Зеленский в Польше подписал декларацию 5 стран, вышла англоязычная версия документального фильма об убийстве Гонгадзе – актуальные новости 3 мая и ночи.

О декларации 5 стран

Польша, Эстония, Украина, Латвия и Литва заявили о приверженности продолжению диалога и сотрудничества.

Об англоязычную версию фильма о Гонгадзе

К Всемирному дню свободы прессы вышла англоязычная версия документального фильма "Убийство Гонгадзе: 20 лет в поисках правды".

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