В ВОЗ назвали сумму, необходимую для вакцинации взрослого населения мира
Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что для завершения кампании по вакцинации всего взрослого населения мира потребуется около 65 млрд долларов.
Источник: Гебреесус во время пресс-конференции, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Ускоренный доступ к инструментам противодействия COVID-19 (Access to COVID-19 Tools Accelerator) в настоящее время имеет финансовую дыру в $ 19 млрд долларов. Мы подсчитали, что в следующем году нам необходимо будет еще от $ 35 до $ 45 млрд долларов на вакцинацию всего взрослого населения мира".
"Страны G7 способны самостоятельно мобилизовать значительную часть этих средств и возглавить мировые усилия по ускорению вакцинации в мире".
Детали: По его словам, ведущую роль в процессе сбора средств должны сыграть страны Большой семерки.
При этом он добавил, что человечество "встал перед общей угрозой, которую мы можем преодолеть только совместными действиями".
Напомним: Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что мир находится на грани "катастрофического морального падения" из-за неравномерного распределения вакцин против Covid.