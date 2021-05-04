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В ВОЗ назвали сумму, необходимую для вакцинации взрослого населения мира

Вторник, 4 мая 2021, 07:13

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что для завершения кампании по вакцинации всего взрослого населения мира потребуется около 65 млрд долларов.

Источник: Гебреесус во время пресс-конференции, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Ускоренный доступ к инструментам противодействия COVID-19 (Access to COVID-19 Tools Accelerator) в настоящее время имеет финансовую дыру в $ 19 млрд долларов. Мы подсчитали, что в следующем году нам необходимо будет еще от $ 35 до $ 45 млрд долларов на вакцинацию всего взрослого населения мира".

"Страны G7 способны самостоятельно мобилизовать значительную часть этих средств и возглавить мировые усилия по ускорению вакцинации в мире".

Детали: По его словам, ведущую роль в процессе сбора средств должны сыграть страны Большой семерки.

При этом он добавил, что человечество "встал перед общей угрозой, которую мы можем преодолеть только совместными действиями".

Напомним: Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что мир находится на грани "катастрофического морального падения" из-за неравномерного распределения вакцин против Covid.

Темы: здравоохранениекоронавирусвакцинация


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