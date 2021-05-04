Российские оккупанты 10 раз обстреляли позиции ВСУ

За сутки 3 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, с начала суток 4 мая позиции ВСУ обстреляли один раз.

Источник: Штаб ООС

Детали: В частности, неподалеку Водяного и Талаковки противник дважды открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи поселков Широкино и Лебединское российские оккупанты совершили обстрелы из минометов калибра 82 мм.

В районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь в сторону позиций ВСУ из стрелкового оружия.

Недалеко от поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское – еще и из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.

По состоянию на 7:00 утра 4 мае зафиксировано 1 нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Так, недалеко от Авдеевки враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

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