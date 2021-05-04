В Канаде не советуют вакцину от Johnson&Johnson для людей до 30 лет

В Канаде советуют не использовать COVID-вакцину Janssen производства компании Johnson & Johnson для людей моложе 30 лет из-за риска возникновения тромбов.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на пресс-конференцию сопредседатели Национального совещательного комитета по вопросам иммунизации, который консультирует правительство по вопросам вакцинации от COVID-19, Шели Дикс в Оттаве

Прямая речь: "На основе имеющихся данных рекомендуем подобную на AstraZeneca вакцину Janssen предлагать людям старше 30 лет, не имеющим противопоказаний. Это следует делать в случае, если лицо желает получить прививку раньше, а не ждать вакцину mRNA, и если преимущества преобладают над рисками".

Детали: Дикс объяснила, что члены Комитета "сравнивали преимущества вакцины Janssen, способной спасать жизни и защищать население против серьезных осложнений COVID-19, с рисками возникновения вызванной вакциной протромботической иммунной тромбоцитопении (VIIT)".

Она добавила, что именно изготовленные по технологии mRNA вакцины от Pfizer и Moderna остаются наиболее рекомендуемыми вариантами прививок, потому что они предоставляют отличную защиту и пока не были связаны с появлением тромбов.

Отмечается, что Канада только в конце прошлой недели получила первую партию из 300 тысяч доз вакцины Janssen.