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В Польше после локдауна полностью открылись торговые центры

Вторник, 4 мая 2021, 09:49
В Польше после локдауна полностью открылись торговые центры
Фото 193land.com

В Польше с 4 мая в рамках нового ослабления карантина разрешили работу всех магазинов в торговых центрах, при условии соблюдения мер безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Посетители и сотрудники всех магазинов обязаны носить маски, посетителям необходимо предоставлять одноразовые перчатки и антисептик. В магазинах площадью до 100 квадратных метров может находиться не более одного человека на 15 квадратных метров площади, а больших - одной на 20 метров площади.

В то же время, фудкорты в торговых центрах пока продолжат продавать блюда только с собой.

Администрация центров обязана проводить многократную дезинфекцию всех поверхностей, которых часто касаются покупатели, и размещать информационные стенды и аудионапоминания о необходимости соблюдать дистанцию ​​и правильно мыть руки.

Также с 4 мая восстанавливают работу художественные галереи и музеи.

Как ранее объявили в правительстве, с 15 мая рестораны смогут принимать посетителей на открытых площадках, а с 29 мая – и в помещениях, с заполнением не более 50% мест. Тогда же с 50% заполнения смогут открыться кинотеатры и театры. Также с этой даты разрешат организацию свадеб и других торжеств с участием не более 50 гостей.

Напомним, с 26 апреля в Польше частично вернулись к очному обучению школьники 1-3 классов, также открылись парикмахерской и салоны красоты. С 19 апреля открыли детсады, ясли и дошкольные классы.

Ежедневный прирост больных коронавирусом продолжает снижаться. Если на пике весенней волны регистрировали до 35 000 заражений в сутки, на прошлой неделе самый высокий показатель был меньше 9000 случаев.

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Темы: Польшакарантинкоронавирус
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