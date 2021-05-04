COVID в Киеве: за сутки умерли 15 человек

За сутки 3 мая в столице обнаружили 151 нового больного коронавирусом, 15 человек умерли.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "151 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 15 человек. Всего за период пандемии в городе 4681 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня – 196 592".

Детали: Среди новых больных 88 женщин в возрасте от 19 до 90 лет и 59 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет. А также три девочки от 1 до 14 лет и один мальчик в возрасте 13 лет.

30 больных коронавирусом госпитализировали. Также положили в больницы 145 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском (87), в Голосеевском (13), в Святошинском и Дарницком (по 11 случаев) районах.

Выздоровели за прошедшие сутки 72 человека. В общем коронавирус преодолели 124 573 жителя столицы.

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