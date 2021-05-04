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Дания отказывается от вакцины Johnson & Johnson

Вторник, 4 мая 2021, 10:47
Дания отказывается от вакцины Johnson & Johnson
Фото radiosvoboda.org

Дания решила не использовать вакцину Johnson & Johnson – четвертую из тех, что получили допуск регулятора ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR, об этом сообщил Национальный совет здравоохранения.

От вакцины решили отказаться из-за того, что, по мнению датского регулятора по лекарственным средствам, преимущества её использование не перевешивают риски, связанные с образованием тромбов.

Ранее Дания по аналогичным соображениям отказалась от использования вакцины AstraZeneca.

Это означает новые отставания в графике вакцинации. Теперь дата, когда все взрослые получат доступ к вакцине, сместится на конец августа.

В то же время, в парламенте партии договариваются о системе, которая позволила бы людям добровольно выбрать для прививки вакцины, которые решили не использовать в общей программе вакцинации, если это их собственный выбор.

Ранее премьер-министр Метте Фредериксен сообщила, что Дания планирует начать местное производство вакцин от коронавируса в 2022 году.

Напомним, 20 апреля Европейское агентство лекарственных средств объявило, что видит возможную связь между прививкой вакциной Johnson & Johnson (Janssen) и образованием очень редких тромбов, но преимущества использования вакцины остаются большими, чем риски. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Даниякоронавирусвакцинация
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