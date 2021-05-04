ЕС отложит рассмотрение новых санкций против режима Лукашенко на июнь – СМИ

Евросоюз не успевает подготовить четвертый пакет санкций против режима Александра Лукашенко к ближайшей встрече Совета ЕС и вероятно отложит этот вопрос до июня.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси не будет готов к встрече министров иностранных дел 10 мая – возможно, к июньской встрече, когда Беларусь будет полноценным вопросом в повестке дня", - сообщил Джозвяк.

the EU's 4th sanctions package on #Belarus won't be ready ahead of the EU foreign affairs meeting on 10 May. possibly for the June meeting when Belarus is a full point on the agenda. still no clarity on whether a group of EU member states or EEAS will propose the package — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 4, 2021

Он добавил, что до сих пор неизвестно, пакет санкций предложит группа стран-членов ЕС, или Европейская служба внешних связей.

Напомним, в конце февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что в отношении Беларуси будет подготовлен четвертый пакет санкций. По данным Джозвяка, работа над ним продолжается с начала марта.

В санкционном списке ЕС уже 84 физлица и 7 юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации выборов в Беларуси.

Ранее Евросоюз осудил приговоры двум белорусским журналисткам, которые были осуждены за видеотрансляцию разгона митинга в Минске, и призвал режим Лукашенко прекратить атаки на медиа.