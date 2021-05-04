В Мьянме от взрыва погибли 5 человек, среди них свергнутый депутат
Пять человек, среди которых депутат от Национальной демократической партии, погибли в результате взрыва в городе Баго в Мьянме.
Источник: сайт Myanmar Now
Детали: Также среди погибших трое полицейских и мирный житель – хозяин дома, где прогремел взрыв.
Еще один полицейский получил тяжелые ранения – ему оторвало руки, он госпитализирован.
Отмечается, что погибли депутат и правоохранители, которые присоединились к движению гражданского неповиновения, выступающему против военного правления.
Точная причина взрыва пока не известна. Предполагают, что это могла быть бомба из посылки. Она детонировала, когда открыли пакет.
Сообщается, что депутат и полицейские скрывались с тех пор, как 1 февраля военные свергли избранное гражданское правительство и захватили власть.