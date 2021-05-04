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В Мьянме от взрыва погибли 5 человек, среди них свергнутый депутат

Вторник, 4 мая 2021, 12:25
В Мьянме от взрыва погибли 5 человек, среди них свергнутый депутат
Протесты в Мьянме против военного захвата власти. Фото myanmar-now.org

Пять человек, среди которых депутат от Национальной демократической партии, погибли в результате взрыва в городе Баго в Мьянме.

Источник: сайт Myanmar Now

Детали: Также среди погибших трое полицейских и мирный житель – хозяин дома, где прогремел взрыв.

Еще один полицейский получил тяжелые ранения – ему оторвало руки, он госпитализирован.

Отмечается, что погибли депутат и правоохранители, которые присоединились к движению гражданского неповиновения, выступающему против военного правления.

Точная причина взрыва пока не известна. Предполагают, что это могла быть бомба из посылки. Она детонировала, когда открыли пакет.

Сообщается, что депутат и полицейские скрывались с тех пор, как 1 февраля военные свергли избранное гражданское правительство и захватили власть.

Предыстория: 

  • Военные 1 февраля захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. После госпереворота в стране вспыхнули протесты.
  • 27 марта более 100 человек погибли в результате силового подавления протестов в Мьянме, таким образом 27 марта стало самым кровавым днем ​​с начала противостояния между гражданами и военными, захватившими власть.
  • 1 апреля спецпосланница генсекретаря ООН в Мьянме Кристин Шранер-Бургенер предупредила, что в Мьянме возрастает вероятность гражданской войны.
  • По состоянию на 11 апреля в стране погибли более 700 человек.
  • 25 апреля Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) достигла консенсуса относительно событий в Мьянме. Договоренность состоит из пяти пунктов, где призывают к "немедленному прекращению" насилия в Мьянме, "максимальной сдержанности" со стороны всех действующих лиц и началу мирных переговоров. Посланник АСЕАН будет способствовать посредничеству в диалоге в Мьянме.

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнавзрыв
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