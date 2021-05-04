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О Крыме и Голодоморе: Дудь показал вырезанный кусок интервью с Ивангаем

Вторник, 4 мая 2021, 14:59
О Крыме и Голодоморе: Дудь показал вырезанный кусок интервью с Ивангаем
Ивангай и Дудь

Российский журналист Юрий Дудь после упрека опубликовал в Telegram фрагмент интервью украинца Ивана Рудского, известного как блогер EeOneGuy, который вырезали из итоговой версии шоу "вДудь".

Источник: Telegram-канал Дудь

Детали: Дудь отметил, что спустя полтора месяца после публикации выпуска со своим участием Ивангай написал в Twitter: "Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка – жертва голодомора. Дедушка – жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией". "Почему он это вырезал?, – спросили его, – Это же очень важно…". "Ссыкло е...ное", – ответил Ваня.

Журналист отметил, в день выхода интервью Ивангай писал ему: "Очень круто, спасибо!". Но допустил, что блогер тогда еще не посмотрел весь выпуск.

Дудь объяснил: :"Когда мы сейчас общаемся с людьми, наша главная цель – исследовать героя. При этом нам важно не измучить зрителя, поэтому у нас есть монтаж – и из 4, 5, 6, 7, 10 часов записи до зрителя добирается сильно меньше". 

По его словам, "как правило, на монтаже выкидывается все неинтересное, иногда – то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать". 

Прямая речь: "Такой монтаж нам кажется уважением и по отношению к зрителю, и по отношению герою. Волнуешься, путаешься в хронологии и в логических связках, не до конца понимаешь, что хочешь сказать – это нормально, тем более, для человека с минимальным (о чем он сам говорит) опытом публичных выступлений. И так же нормально не брать это в итоговый монтаж. 

Потому что наша задача – не показать героя максимально нелепым и не насобирать огненных цитат для заголовков. Наша задача – см. начало предыдущего абзаца. 

Но если в этот раз наша тактичность по отношению к герою оказалась чрезмерной, вот пожалуйста. 12-минутный кусок видео без монтажных склеек".

Больше деталей: В вырезанном куске Иван Рудской говорит о своем отношении к аннексии Крыма, о своей позиции во время проживания в России, о давних "терках" России и Украины: Голодоморе, о котором вспоминала его прабабушка, преследованиях НКВД, которые коснулись его деда.

Отметим, что интервью с Ивангаем опубликовано на Youtube-канале вДудь, а вырезанный фрагмент – лишь в Telegram Дудя.

Этому предшествовало: 2 мая видеоблогер Иван Рудской, который имеет в сети ник EeOneGuy, сообщил, что из его интервью российскому журналисту Юрию Дудю удалили важные тезисы разговора: о Голодоморе в Украине, репрессиях НКВД и войне России с Украиной.

Интервью с Рудским записывали в Бразилии. Почти двухчасовое видео опубликовали 18 марта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСМИсвобода словапропагандаистория
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