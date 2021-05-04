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На концерт с "паспортом здоровья": Дания ослабляет карантин

Вторник, 4 мая 2021, 15:24
Фото ct.by

Дания с 6 мая перейдет к существенному ослаблению карантина, действовавшего в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и DR.

Ученики начальной школы полноценно вернутся к обучению в классах, для остальных это ослабление начнется с 21 мая.

Также с ограничением на разрешенное количество посетителей открываются театры, кинотеатры, концертные залы и спортзалы.

При этом, посетители для посещения этих заведений должны будут показать "паспорт здоровья", что подтверждает либо вакцинацию от коронавируса, либо то, что человек уже переболел коронавирусом, либо отрицательный результат теста, сделанного не более 72 часов назад.

Отменяется требование о резервации столика в ресторанах или барах заранее, а также требование заканчивать частные вечеринки после 11 вечера.

Как сообщает DR, с 21 мая планируется разрешить компаниям постепенно возвращать работников с дистанционной работы в офисы.

С этой даты также разрешат (тоже с "паспортом здоровья") массовые мероприятия с участием не более 2000 человек на улице и с разделением на меньшие секции, а после 1 августа, если ситуация кардинально не изменится, будут разрешены события до 5000 участников.

В то же время, уже ряд фестивалей, которые ежегодно проходят в Дании, один за другим заявили об отмене события на 2021 год.

Темы: Даниякарантинкоронавирус


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