Регулятор ЕС начал обзор вакцины Sinovac, которую закупила Украина

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) объявило во вторник о начале осмотра китайской вакцины против коронавируса Sinovac с целью оценки ее эффективности и безопасности, что является первым шагом к возможному одобрению для использования в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

EMA заявило во вторник, что его решение начать обзор базируется на предварительных результатах лабораторных исследований и клинических испытаний.

"Эти исследования свидетельствуют о том, что вакцина запускает выработку антител, которые борются с коронавирусом и могут помочь защитить от болезни", - говорится в сообщении агентства.

EMA, которое до сих пор утвердило четыре вакцины против коронавируса, добавило, что заявки на получение разрешения на продажу вакцины Sinovac еще не представлены. Агентство также проводит обзор трех других вакцин: разработанной немецкой биотехнологической компанией CureVac, разработанной в Америке Novavax и российской "Спутник V".

Агентство заявило, что его эксперты будут "оценивать данные, когда они станут доступными, чтобы решить, чтопреимущества вакцины превышают риски". Обзор будет продолжаться до тех пор, пока "не будет доступно достаточно доказательств для официальной заявки на получение разрешения на продажу", заявил EMA.

Китай и ряд других стран, включая Бразилию, Мексику, Индонезию и Турцию, уже используют вакцину Sinovac, изготовленную с использованием убитого или инактивированного коронавируса.

Украина заключила контракт на поставку 1,8 миллиона доз вакцины от Sinovac Biotech еще в конце прошлого года. Но зарегистрировали вакцину в Украине только 9 марта.