На кладбище вблизи линии столкновения подорвался мужчина

Во время уборки на кладбище в пгт Верхнеторецкое местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете.

Источник: пресс-служба полиции Донецкой области

Детали: Мужчина с женой убирали могилы на кладбище в пгт Верхнеторецкое, что вблизи линии столкновения.

Сообщается, что во время работ произошел взрыв, в результате которого 69-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас все посетители кладбища эвакуированы, а опасный район оцепили полицейские.

На место также направили взрывотехников для обследования территории.