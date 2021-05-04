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На кладбище вблизи линии столкновения подорвался мужчина

Вторник, 4 мая 2021, 16:18
На кладбище вблизи линии столкновения подорвался мужчина

Во время уборки на кладбище в пгт Верхнеторецкое местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете.

Источник: пресс-служба полиции Донецкой области

Детали: Мужчина с женой убирали могилы на кладбище в пгт Верхнеторецкое, что вблизи линии столкновения.

Сообщается, что во время работ произошел взрыв, в результате которого 69-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас все посетители кладбища эвакуированы, а опасный район оцепили полицейские.

На место также направили взрывотехников для обследования территории.

 

Украинская правда
Темы: Донецкая областьвзрывполиция
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