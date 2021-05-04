На кладбище вблизи линии столкновения подорвался мужчина
Вторник, 4 мая 2021, 16:18
Во время уборки на кладбище в пгт Верхнеторецкое местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете.
Источник: пресс-служба полиции Донецкой области
Детали: Мужчина с женой убирали могилы на кладбище в пгт Верхнеторецкое, что вблизи линии столкновения.
Сообщается, что во время работ произошел взрыв, в результате которого 69-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Сейчас все посетители кладбища эвакуированы, а опасный район оцепили полицейские.
На место также направили взрывотехников для обследования территории.
Украинская правда