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Лукашенко пригрозил европейцам проблемами в связи с санкциями

Вторник, 4 мая 2021, 16:30

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что попытки запугать Минск санкциями не останутся без ответа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал TUT.by.

"Особенно европейцы стараются в этом. Я не буду здесь распространяться, выражать какие-то мысли, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу: дайте мне информацию о крупнейших европейских проектах у нас и предприятиях, созданных на территории Беларуси: посмотрим на их работу ", - сказал Лукашенко премьер-министру Роману Головченко.

Тот в свою очередь напомнил, что некоторые меры белорусские власти уже сделали.

"Правильно, правильно, я вижу. Но это только начало", - ответил Лукашенко.

Также он приказал правительству вместе с МИД посмотреть на деятельность в Беларуси по западным гуманитарным программам.

"Эти некоммерческие организации, иностранные агенты, разного рода бандиты, которые устраивают здесь обдираловку и прочее. Они нас держат на коротком поводке и начинают постоянно, когда это им захочется, дергать. Выгодно, невыгодно - они уже, я вижу, об этом не думают. Ну, не думают - хорошо, будут в Россию ездить через ... Будут ходить по Балтике, перевозить грузы, и вокруг Испании - в Средиземное море и через Черное море, если им плохо с нормальной Беларусью в центре Европы", - отметил Лукашенко.

30 марта Александр Лукашенко подписал указ "О применении специальных мер", которым предусматривается введение запрета на ввоз на территорию Беларуси и реализацию на ее территории товаров, страной происхождения которых является государство, которое применила санкции в отношении белорусских компаний или физических лиц.

Как сообщалось, Евросоюз не успевает подготовить четвертый пакет санкций против режима Александра Лукашенко на ближайшей встрече Совета ЕС и вероятно отложит этот вопрос до июня.

Темы: ЛукашенкосанкцииЕвропа


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