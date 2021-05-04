Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Боррель обсудил с госсекретарем США агрессивное поведение РФ

Вторник, 4 мая 2021, 17:02

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях министерской встречи G7.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу европейской внешнеполитической службы.

Как отмечается встреча Борреля и Блинкена стала возможностью обсудить на двусторонней основе некоторые актуальные вызовы внешней политики и безопасности, которые также были предметом обсуждения министров иностранных дел G7 на их двухдневной встрече.

"Они обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания ею сил в незаконно аннексированом Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС", - говорится в сообщении.

30 апреля РФ объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых – вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Боррель назвал это решение доказательством того, что РФ продолжает придерживаться пути конфронтации.

Стоит отметить, что после встречи G7 госсекретарь США посетит Украину. Подробнее об ожиданиях от визита - в видеоблоге "Европейской правды".

Темы: РосcияСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Еще 4 области могут выйти из "красной" зоны

У Порошенко заявляют, что он не контролирует оффшоры и что ОП следит за ним на Кипре

Житомирская область переходит из красной в оранжевую зону

Порошенко контролировал 6 оффшоров, через которые покупал шедевры – OCCRP

фотоМужчина устроил стрельбу на АЗС в Ивано-Франковской области: двое раненых

Бывший британский разведчик составил  на Трампа еще одно "досье" – СМИ

Все новости...
Росcия
Степанов: "Спутника" в Украине не будет
Дудь показал вырезанный кусок интервью с Ивангаем, где тот говорит о Крыме и Голодоморе
Чешский "суперминистр" хотел предложить Кремлю "забыть" Врбетице в обмен на "Спутник" – СМИ
Последние новости
17:02
Боррель обсудил с госсекретарем США агрессивное поведение РФ
16:34
Стоимость космической компании Firefly Aerospace украинца Полякова превысила миллиард долларов
16:30
Лукашенко пригрозил европейцам проблемами в связи с санкциями
16:18
фотоНа кладбище вблизи линии столкновения подорвался мужчина
16:07
Регулятор ЕС начал обзор вакцины Sinovac, которую закупила Украина
16:01
Степанов: "Спутника" в Украине не будет
15:24
На концерт с "паспортом здоровья": Дания ослабляет карантин
15:18
Apple грозит штраф в 27 миллиардов долларов – Еврокомиссия
15:08
Еще 4 области могут выйти из "красной" зоны
14:59
видеоДудь показал вырезанный кусок интервью с Ивангаем, где тот говорит о Крыме и Голодоморе
Все новости...