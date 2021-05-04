Доверенные лица Тихановской получили по 6 лет колонии

Четыре доверенных лица бывшей кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской получили от шести до шести с половиной лет колонии за "подготовку к захвату административных зданий и массовые беспорядки".

Источник: Радио Свобода Беларусь

Детали: Речь идет о доверенных лиц Тихановськой в городе Гомель. Юрия Власова, Татьяну Каневскую, Дмитрия Иванкова и Александра Шабалина задержали за несколько дней до выборов.

Сторона обвинения в качестве доказательств представила смонтированное видео на три минут, где подсудимые вместе с Тихановской якобы обсуждают захват административных зданий и назначения своих представителей в исполкомы.

Родственники осужденных говорят, что те вину не признали. Независимых журналистов на заседание суда не пустили, мотивируя это ограниченным количеством мест.

Предыстория: