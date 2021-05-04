Доверенные лица Тихановской получили по 6 лет колонии
Четыре доверенных лица бывшей кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской получили от шести до шести с половиной лет колонии за "подготовку к захвату административных зданий и массовые беспорядки".
Источник: Радио Свобода Беларусь
Детали: Речь идет о доверенных лиц Тихановськой в городе Гомель. Юрия Власова, Татьяну Каневскую, Дмитрия Иванкова и Александра Шабалина задержали за несколько дней до выборов.
Сторона обвинения в качестве доказательств представила смонтированное видео на три минут, где подсудимые вместе с Тихановской якобы обсуждают захват административных зданий и назначения своих представителей в исполкомы.
Родственники осужденных говорят, что те вину не признали. Независимых журналистов на заседание суда не пустили, мотивируя это ограниченным количеством мест.
Предыстория:
- После президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, которые сопровождались массовыми фальсификациями, Александр Лукашенко объявил себя президентом. Несколько месяцев после выборов в стране происходили протесты несогласных с результатами, противников действующего режима и сторонников оппозиционерки Светланы Тихановськой.
- Акции сопровождались насилием со стороны силовиков, массовыми арестами как участников митингов, так и не причастных к ним. Кроме того, власти блокировали интернет и запрещали независимые СМИ.
- Тихановская вынуждена была уехать из Беларуси, а режим самопровозглашенного президента до сих пор квитается с теми, кто ее поддерживал или выступал против власти.