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Доверенные лица Тихановской получили по 6 лет колонии

Вторник, 4 мая 2021, 17:07

Четыре доверенных лица бывшей кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской получили от шести до шести с половиной лет колонии за "подготовку к захвату административных зданий и массовые беспорядки".

Источник: Радио Свобода Беларусь

Детали: Речь идет о доверенных лиц Тихановськой в городе Гомель. Юрия Власова, Татьяну Каневскую, Дмитрия Иванкова и Александра Шабалина задержали за несколько дней до выборов.

Сторона обвинения в качестве доказательств представила смонтированное видео на три минут, где подсудимые вместе с Тихановской якобы обсуждают захват административных зданий и назначения своих представителей в исполкомы.

Родственники осужденных говорят, что те вину не признали. Независимых журналистов на заседание суда не пустили, мотивируя это ограниченным количеством мест.

Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, которые сопровождались массовыми фальсификациями, Александр Лукашенко объявил себя президентом. Несколько месяцев после выборов в стране происходили протесты несогласных с результатами, противников действующего режима и сторонников оппозиционерки Светланы Тихановськой.
  • Акции сопровождались насилием со стороны силовиков, массовыми арестами как участников митингов, так и не причастных к ним. Кроме того, власти блокировали интернет и запрещали независимые СМИ.
  • Тихановская вынуждена была уехать из Беларуси, а режим самопровозглашенного президента до сих пор квитается с теми, кто ее поддерживал или выступал против власти.

Темы: БеларусьТихановская


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