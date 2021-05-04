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Рябошапка назвал одну из причин его отставки – дело Хантера Байдена

Вторник, 4 мая 2021, 17:48
Рябошапка назвал одну из причин его отставки – дело Хантера Байдена

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка предположил, что отказ вмешиваться в дело сына тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена – Хантера, мог стать еще одной причиной его отставки.

Источник: Рябошапка в Facebook, BuzzFeed News

Прямая речь: "Транскрипт разговора Джулиани-Ермака может свидетельствовать о том, что отказ нашей команды в прокуратуре подыгрывать одному из кандидатов на выборах в США была одной из причин моей отставки с должности Генерального прокурора".

Детали: Подтверждать эту версию может открытия уголовных производств по факту обнародования разговора Порошенко и Джо Байдена в мае 2020 уже новым генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Рябошапка также считает, что правоохранители должны исследовать причастность руководителя Офиса президента Андрея Ермака до открытия этих производств.

В то же время, в опубликованной стенограмме разговора Руди Джулиани (адвоката Дональда Трампа) с Ермаком, американец подчеркивал важность заявления президента Владимира Зеленского по расследованию дела Хантера Байдена.

"Все, что нам нужно от президента, – это сказать:" Я назначу честного прокурора, он проведет расследование и найдет возможные доказательства, и тогда с Байденом будет покончено", – сказал Джулиани.

В свою очередь Ермак обещал, что все факты, относящиеся к двусторонним отношениям Украины и США будут тщательно исследованы. Руководитель ОП также был уверен, что Зеленский сделает заявление в отношении прокурора и расследования.

Что предшествовало: В сентябре 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного разговора между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. В ней Трамп просит Зеленского уделить внимание уже начатому расследованию в отношении компании Burisma, в совете директоров которой работал сын Джо Байдена Хантер Байден. Зеленский пообещал, что генпрокурор "рассмотрит ситуацию с компанией".

Предыстория:

  • Хантер Байден в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании "Burisma", которая принадлежит украинскому миллионеру Николай Злочевский и во времена генпрокурора Виктора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
  • В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина.
  • После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании "Burisma" под давлением со стороны США.
  • В НАБУ сообщали, что расследование в отношении компании Burisma Limited не касается периода, когда сын Байдена Хантер был одним из членов Наблюдательного совета этой компании.

Украинская правда

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Темы: РябошапкаБайден
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