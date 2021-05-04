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МИД Франции вызвал посла РФ из-за санкций против чиновников ЕС

Вторник, 4 мая 2021, 19:29

В МИД Франции вызвали посла РФ Алексея Мешкова, чтобы выразить недовольство санкциями Москвы против европейских чиновников.

Об этом заявил представитель МИД Франции на брифинге, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что Франция решительно осуждает меры, объявленные в пятницу, 30 апреля российский властью против нескольких европейских чиновников, включая президента Европарламента, вице-президента Еврокомиссии и французского депутата.

"Мы повторно выражаем им нашу солидарность и поддержку. Эти меры вряд ли смогут деэскалировать текущую напряженность, и поэтому мы ожидаем, что Россия будет вести себя ответственно", - сказал представитель МИД.

По его словам, это сообщение было передано в понедельник, 3 мая, после Российской Федерации Алексею Мешкову во время его вызова в министерство по делам Европы и иностранных дел.

"По этому случаю мы также выразили свою обеспокоенность после недавнего утверждения указа о наборе на службу местных работников дипломатических представительств и призвали Россию не имплементировать его", - сказал представитель МИД Франции.

Как сообщалось, Евросоюз вызвал посла РФ Владимира Чижова в связи с введением Россией санкций против ряда европейских чиновников, в том числе топ-чиновников ЕС.

30 апреля РФ объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых – вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Темы: Росcиядипломатические отношенияЕСФранция


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