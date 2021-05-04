Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США не решили, будут ли вводить паспорта вакцинации

Вторник, 4 мая 2021, 21:24
США не решили, будут ли вводить паспорта вакцинации

США не определились с позицией по паспорта вакцинации от COVID-19, поскольку их наличие может усугубить неравенство.

Источник: CNN со ссылкой на министра внутренней безопасности Алехандро Майоркас

Прямая речь: "У нас есть опасения по поводу доступности такого паспорта. И наши опасения относительно справедливости очень важны. Но разговор об этом продолжается".

Детали: По словам министра, администрация президента рассматривает все варианты по введению такого паспорта или отказа от него.

Ранее у Байдена заявили, что работают с компаниями над разработкой набора стандартов, которые бы подтверждали вакцинацию человека от коронавируса.

Что предшествовало: Европейский Союз введет паспорта вакцинации от коронавируса для туристов со второй половины июня.

Украинская правда
Темы: СШАвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
США
Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен
Разведка США не сомневается в словах Путина, что ядерное оружие уже в Беларуси
ВМС США впервые может возглавить женщина
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: