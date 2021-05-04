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США не решили, будут ли вводить паспорта вакцинации

Вторник, 4 мая 2021, 21:24

США не определились с позицией по паспорта вакцинации от COVID-19, поскольку их наличие может усугубить неравенство.

Источник: CNN со ссылкой на министра внутренней безопасности Алехандро Майоркас

Прямая речь: "У нас есть опасения по поводу доступности такого паспорта. И наши опасения относительно справедливости очень важны. Но разговор об этом продолжается".

Детали: По словам министра, администрация президента рассматривает все варианты по введению такого паспорта или отказа от него.

Ранее у Байдена заявили, что работают с компаниями над разработкой набора стандартов, которые бы подтверждали вакцинацию человека от коронавируса.

Что предшествовало: Европейский Союз введет паспорта вакцинации от коронавируса для туристов со второй половины июня.

Украинская правда
Темы: СШАвакцинация


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