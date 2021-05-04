В МИД России заявили, что санкции против Москвы являются свидетельством того, что Запад не может смириться с их "успехами" и "усилением конкурентоспособности".

Источник: росЗМИ "Риа.Новости" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Марию Захарову

Прямая речь: "Эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику. Оценки обоюдного ущерба разнятся и носят субъективный характер, но исчисляются сотнями миллиардов долларов

Им, видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением ее международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках".

Детали: В Москве продолжают считать, что санкции против них являются "жестом отчаяния" США и Европы. Захарова также говорит, что Россия будет "бороться с зависимостью экономики от доллара".

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