В России считают, что Запад не может смириться с их "успехами"
В МИД России заявили, что санкции против Москвы являются свидетельством того, что Запад не может смириться с их "успехами" и "усилением конкурентоспособности".
Источник: росЗМИ "Риа.Новости" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Марию Захарову
Прямая речь: "Эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику. Оценки обоюдного ущерба разнятся и носят субъективный характер, но исчисляются сотнями миллиардов долларов
Им, видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением ее международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках".
Детали: В Москве продолжают считать, что санкции против них являются "жестом отчаяния" США и Европы. Захарова также говорит, что Россия будет "бороться с зависимостью экономики от доллара".
Предыстория:
- 15 апреля администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против РФ за ее действия против суверенитета и интересов США - вмешательство в выборы и кибератаки. Из США также высылают 10 российских дипломатов, поскольку среди них есть представители спецслужб РФ.
- В ответ на санкции США Россия запретила въезд восьми действующим и бывшим американским чиновникам, в том числе руководителями силовых ведомств, из-за причастности к "реализации антироссийского курса".