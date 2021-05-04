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В России считают, что Запад не может смириться с их "успехами"

Вторник, 4 мая 2021, 23:00

В МИД России заявили, что санкции против Москвы являются свидетельством того, что Запад не может смириться с их "успехами" и "усилением конкурентоспособности".

Источник: росЗМИ "Риа.Новости" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Марию Захарову

Прямая речь: "Эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику. Оценки обоюдного ущерба разнятся и носят субъективный характер, но исчисляются сотнями миллиардов долларов

Им, видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением ее международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках".

Детали: В Москве продолжают считать, что санкции против них являются "жестом отчаяния" США и Европы. Захарова также говорит, что Россия будет "бороться с зависимостью экономики от доллара".

Предыстория:

  • 15 апреля администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против РФ за ее действия против суверенитета и интересов США - вмешательство в выборы и кибератаки. Из США также высылают 10 российских дипломатов, поскольку среди них есть представители спецслужб РФ.
  • В ответ на санкции США Россия запретила въезд восьми действующим и бывшим американским чиновникам, в том числе руководителями силовых ведомств, из-за причастности к "реализации антироссийского курса".

Темы: санкцииРосcияСША


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