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"Манчестер Сити" становится первым финалистом Лиги Чемпионов

Вторник, 4 мая 2021, 23:58
Манчестер Сити становится первым финалистом Лиги Чемпионов

Английский "Манчестер Сити" вышел в финал Лиги Чемпионов. В матче полуфинала "Манчестер Сити" со счетом 2:0 победил французский ПСЖ.

Поединок прошел в Манчестере во вторник 4 мая.

Напомним, что в первой игре в Париже со счетом 2:1 выиграл "Манчестер Сити".

Уже на седьмой минуте французы могли повести в счете. Рефери назначает пенальти после того как мяч в штрафной англичан опустился на плечо украинца Александра Зинченко. Впрочем после пересмотра ВАС арбитр отменяет свое решение, увидев, что мяч не попадал в руку Зинченко. На 11-й минуте "Манчестер" открывает счет в игре. С угла вратарской Рияд Марез пробил мимо Кейлора Наваса - 1:0.

На 16-й минуте после удара головой Маркиньос ворота "Сити" спасает перекладина. Еще через несколько минут Ди Мария пробил рядом со штангой. На 45-й минуте Марез мог оформить дубль, но его удар парировал Навас.

Во втором тайме "Манчестер Сити" играл по счету и не дал шансов ПСЖ. На 70-й минуте после паса Филиппа Фодена Марез таки оформил дубль - 2:0. За несколько минут французы остались в меньшинстве. Ди Мария вне поля сделал отмашку ногой по Фернандиньо и получил прямую красную карточку.

До завершения игры англичане имели еще несколько моментов, чтобы сделать счет разгромным. После удара Фодена уже за ПСЖ сыграла стойка ворот.

Еще один финалист Лиги Чемпионов определится в среду 5 мая, в игре "Челси" и "Реала".

Николай Аврамчук, УП

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Темы: футбол
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