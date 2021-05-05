СМИ обнародовали свидетельства о возможных преступлениях российских наемников в Африке
Расследование о деятельности российских наемников в Центральноафриканской Республике (ЦАР) с десятками живых свидетельств возможных их преступлений опубликовал французское средство информации.
Источник: Радио Свобода, RFI
Детали: Речь идет о трех военизированных группировках, действующих в ЦАР на стороне правительственной армии: "ПВК Вагнера", Sewa Security Services и Lobaye Invest SARLU.
По данным RFI, участники этих формирований убивают и пытают мирных жителей, осуществляют групповые изнасилования и занимаются грабежами.
Основным источником информации в материале является доклад специальной рабочей группы ООН об использовании наемников в Африке.
В нем сообщается, что только с января до середины апреля 2021 российские военные специалисты осуществили 26 внесудебных казней, 5 групповых изнасилований и 27 раз инициировали незаконные аресты с пытками на допросах.
Среди преступлений, подробно описанных в публикации, является расстрел в начале января грузовика с продовольственными товарами, во время которого погибли трое мирных жителей, казнь в середине февраля трех мирных жителей в мечети, групповое изнасилование 25 февраля 24-летней местной жительницы.
Посольство России в ЦАР пока не комментировало материал, опубликованный RFI, но ранее сделало заявление по докладу рабочей группы ООН, назвав информацию, которая содержится в ней, "спекуляцией".
В дипломатической миссии также считают, что эксперты ООН не выдвинули "неопровержимых доказательств".
Напомним: Французский министр обороны Флоранс Парли в октябре 2018 года заявила, что расширение за последние месяцы влияния России в Центральноафриканской республике (ЦАР), бывшей французской колонии, вряд ли стабилизирует страну.
Франция в декабре 2018 года доставила сотни единиц оружия Центральноафриканской Республике (ЦАР) для борьбы с растущим влиянием вооруженных групп в бывшей колонии.