СМИ обнародовали свидетельства о возможных преступлениях российских наемников в Африке

Расследование о деятельности российских наемников в Центральноафриканской Республике (ЦАР) с десятками живых свидетельств возможных их преступлений опубликовал французское средство информации.

Источник: Радио Свобода, RFI

Детали: Речь идет о трех военизированных группировках, действующих в ЦАР на стороне правительственной армии: "ПВК Вагнера", Sewa Security Services и Lobaye Invest SARLU.

По данным RFI, участники этих формирований убивают и пытают мирных жителей, осуществляют групповые изнасилования и занимаются грабежами.

Основным источником информации в материале является доклад специальной рабочей группы ООН об использовании наемников в Африке.

В нем сообщается, что только с января до середины апреля 2021 российские военные специалисты осуществили 26 внесудебных казней, 5 групповых изнасилований и 27 раз инициировали незаконные аресты с пытками на допросах.

Среди преступлений, подробно описанных в публикации, является расстрел в начале января грузовика с продовольственными товарами, во время которого погибли трое мирных жителей, казнь в середине февраля трех мирных жителей в мечети, групповое изнасилование 25 февраля 24-летней местной жительницы.

Посольство России в ЦАР пока не комментировало материал, опубликованный RFI, но ранее сделало заявление по докладу рабочей группы ООН, назвав информацию, которая содержится в ней, "спекуляцией".

В дипломатической миссии также считают, что эксперты ООН не выдвинули "неопровержимых доказательств".

Напомним: Французский министр обороны Флоранс Парли в октябре 2018 года заявила, что расширение за последние месяцы влияния России в Центральноафриканской республике (ЦАР), бывшей французской колонии, вряд ли стабилизирует страну.

Франция в декабре 2018 года доставила сотни единиц оружия Центральноафриканской Республике (ЦАР) для борьбы с растущим влиянием вооруженных групп в бывшей колонии.