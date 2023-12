Заблокированный в соцсетях Трамп запустил свой сайт

Для общения с собственными сторонниками и последователями експрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп, которого заблокировали в соцсетях, запустил собственный сайт.

Источник: Fox News со ссылкой на источник

Прямая речь: "Это односторонняя коммуникация".

"Эта система позволяет Трампу общаться со своими последователями".

Детали: Интернет-платформа позволяет Трампу размещать комментарии, изображения и видео, однако в ней отсутствует функция "ответить" для пользователей.

Она называется From the Desk of Donald J. Trump.

Предыстория: