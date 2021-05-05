Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Заблокированный в соцсетях Трамп запустил свой сайт

Среда, 5 мая 2021, 04:33

Для общения с собственными сторонниками и последователями експрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп, которого заблокировали в соцсетях, запустил собственный сайт.

Источник: Fox News со ссылкой на источник

Прямая речь: "Это односторонняя коммуникация".

"Эта система позволяет Трампу общаться со своими последователями".

Детали: Интернет-платформа позволяет Трампу размещать комментарии, изображения и видео, однако в ней отсутствует функция "ответить" для пользователей.

Она называется From the Desk of Donald J. Trump.

Предыстория:

  • Twitter стал первой социальной сетью, которая решила навсегда заблокировать аккаунт Трампа после штурма Капитолия 6 января.
  • Президент США Дональд Трамп лишили возможности делать записи в своих профилях на Facebook и Instagram вплоть до инаугурации Джо Байдена.

Темы: Трамп


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Манчестер Сити" становится первым финалистом Лиги Чемпионов

Байден рассчитывает вскоре встретиться с Путиным

ВидеоНе помогли бороться с COVID: Лукашенко назвал "мерзавцами" США и ЕС

ЕС введет паспорта вакцинации от COVID-19 в июне

Передумал: Экс-регионал Колесников подтвердил создание новой партии

Рябошапка назвал одну из причин его отставки – дело Хантера Байдена

Все новости...
Трамп
Бывший британский разведчик составил  на Трампа еще одно "досье" – СМИ
В США опубликовали стенограмму разговора Джулиани с Ермаком о "деле Байдена"
В офисе и квартире Джулиани провели обыск
Последние новости
04:33
Заблокированный в соцсетях Трамп запустил свой сайт
03:47
СМИ обнародовали свидетельства о возможных преступлениях российских наемников в Африке
02:58
Россия должна прекратить конфликт на Донбассе и оккупацию Крыма – Госдеп
02:22
Лукашенко лишил званий более 80 силовиков
01:57
В Pfizer за три месяца продали ковид-вакцин на 3,5 миллиарда долларов
01:12
США отправят 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca другим странам – Байден
00:45
видеоSpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink
23:58
"Манчестер Сити" становится первым финалистом Лиги Чемпионов
23:32
Байден рассчитывает вскоре встретиться с Путиным
23:22
Вакцинировать от COVID 70% американцев – Байден объявил о планах до 4 июня
Все новости...