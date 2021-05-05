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Заблокированный в соцсетях Трамп запустил свой сайт

Среда, 5 мая 2021, 04:33
Заблокированный в соцсетях Трамп запустил свой сайт

Для общения с собственными сторонниками и последователями експрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп, которого заблокировали в соцсетях, запустил собственный сайт.

Источник: Fox News со ссылкой на источник

Прямая речь: "Это односторонняя коммуникация".

"Эта система позволяет Трампу общаться со своими последователями".

Детали: Интернет-платформа позволяет Трампу размещать комментарии, изображения и видео, однако в ней отсутствует функция "ответить" для пользователей.

Она называется From the Desk of Donald J. Trump.

Предыстория:

  • Twitter стал первой социальной сетью, которая решила навсегда заблокировать аккаунт Трампа после штурма Капитолия 6 января.
  • Президент США Дональд Трамп лишили возможности делать записи в своих профилях на Facebook и Instagram вплоть до инаугурации Джо Байдена.

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Темы: Трамп
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