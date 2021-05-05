Заблокированный в соцсетях Трамп запустил свой сайт
Среда, 5 мая 2021, 04:33
Для общения с собственными сторонниками и последователями експрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп, которого заблокировали в соцсетях, запустил собственный сайт.
Источник: Fox News со ссылкой на источник
Прямая речь: "Это односторонняя коммуникация".
"Эта система позволяет Трампу общаться со своими последователями".
Детали: Интернет-платформа позволяет Трампу размещать комментарии, изображения и видео, однако в ней отсутствует функция "ответить" для пользователей.
Она называется From the Desk of Donald J. Trump.
Предыстория:
- Twitter стал первой социальной сетью, которая решила навсегда заблокировать аккаунт Трампа после штурма Капитолия 6 января.
- Президент США Дональд Трамп лишили возможности делать записи в своих профилях на Facebook и Instagram вплоть до инаугурации Джо Байдена.