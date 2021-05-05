Главные новости вторника и ночи: Порошенко и оффшоры, новая партия экс-регионала

Исследователи коррупции обнаружили не менее 6 оффшорных компаний, связанных с бизнес-империей Порошенко, партия ЕС отрицает эту информацию; ексрегионал Колесников подтвердил создание новой партии – актуальные новости 4 мая и ночи.

О Порошенко и оффшорах

Петр Порошенко контролировал не менее 6 оффшорных компаний, которые пользовались услугами австрийского "Райффайзен Банк Интернешнл", еще 11 оффшорных компаний имели связи с бизнес-империей Порошенко, обнаружили исследователи коррупции.

Партия "Европейская солидарность" уверяет, что Петр Порошенко не является бенефициаром, не контролировал и не контролирует ни один из оффшоров, владение которыми ему приписывают авторы расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

О новой партии ексрегионала

Борис Колесников, бывший нардеп от "Партии Регионов" и "Оппозиционного блока", министр правительства Николая Азарова, подтвердил создание новой политической партии, от чего накануне открестился.

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