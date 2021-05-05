Забаненный в соцсетях Трамп запустил собственный сайт

Дональд Трамп запустил новый "коммуникационный" сайт, который утверждает, что будет публиковать контент "прямо с рабочего стола" экс-президента США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Twitter забанил Трампа, а Facebook и YouTube приостановили его аккаунты после беспорядков в Капитолии в январе.

С тех пор бывший президент публикует заявления в форме пресс-релизов, которые теперь будут размещены на новом сайте.

Пользователи смогут лайкать публикации - а также делиться ими в аккаунтах Twitter и Facebook.

Сообщение о новом сайте появилось за день до того, как наблюдательный совет Facebook должен принять решение о том, чтобы навсегда заблокировать Трампа.

Старший советник Трампа Джейсон Миллер ранее заявлял, что будет запущена новая платформа социальных сетей. "Эта новая платформа будет большой", - сказал он в марте.

Но во вторник Миллер написал в Twitter, что новый сайт не является соцсетью.

"Мы получим дополнительную информацию на этом фронте в ближайшее время", - сказал он.

Как сообщается, сайт создан Campaign Nucleus, компанией с цифровых услуг, созданной бывшим менеджером кампании Трампа Брэдом Парскале.

Несколько публикаций на сайте повторяют утверждение о фальсификации прошлогодних президентских выборов.