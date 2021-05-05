В Киеве за сутки 16 человек умерли от COVID

За сутки 4 мая в столице обнаружили 143 новых больных коронавирусом, 16 человек умерли.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "143 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 16 человек. Всего за период пандемии в городе 4697 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня – 196 735".

Детали: Отмечается, что заболели 88 женщин в возрасте от 18 до 84 лет и 44 мужчины в возрасте от 22 до 87 лет, а также пять девочек от 1 до 15 лет и шесть мальчиков в возрасте от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 39 больных коронавирусом, а также 152 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели прошедшие сутки 38 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком, Шевченковском и Днепровском районах.

Напомним: За сутки 4 мая 2 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине, госпитализировали 1 671 больного, умер 161 человек, выздоровели 7 728 человек.