Эпидемия идет на спад 6-й неделю, из красной зоны могут выйти еще 3 области

Эпидемическая ситуация стабилизируется шестую неделю подряд, из красной зоны эпидемической опасности вскоре могут выйти Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под руководством Владимира Зеленског, Офис президента

Детали: По словам главы правительства, всего для больных COVID-19 выделено 77 тысяч коек. Обеспечены подачей кислорода – 68 264. Занято на сегодня 33 292 койки.

Премьер-министр сообщил, что сейчас шесть областей остаются в "красной" зоне.

После заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из "красной" зоны могут быть выведены Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области, поскольку в них все показатели соответствуют установленным критериям.

После этого "красный" уровень эпидемической опасности останется в трех областях: Сумской, Полтавской и Запорожской.

Участники совещания согласились, что хотя ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезни COVID-19 в Украине улучшается, необходимо ускорять темпы вакцинации.