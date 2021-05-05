На Лукашенко пожаловались в федеральную прокуратуру Германии

Немецкие адвокаты от имени десяти белорусов обратились в Федеральную прокуратуру Германии с заявлением о преступлениях самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Четверо немецких адвокатов обратились в Федеральную прокуратуру в Карлсруэ в связи с применением насилия против мирных жителей Беларуси на фоне мирных протестов, начавшихся после президентских выборов в августе 2020 года.

От имени пострадавших от пыток белорусов они заявили в прокуратуру о преступлениях против человечности, совершенные Лукашенко.

Адвокаты отмечают, что в Беларуси ни Лукашенко, ни сотрудникам его силовых ведомств не грозят правовые последствия за чрезмерное применение силы и пытки задержанных граждан.

В связи с этим они призвали Германию провести независимое расследование таких преступлений.

При этом адвокаты сослались на так называемую универсальную юрисдикцию, которая предусматривает возможность привлечения к уголовной ответственности за преступления, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах.

"Наши клиенты ожидают, что Германия и в случае Беларуси объявит себя сторонницей защиты универсальных прав человека", - заявили юристы, представляющие интересы десяти жителей Беларуси.

По словам юристов, их клиенты пожаловались на телесные пытки, пытки лишением пищи и сна, оскорбления и унижения, в результате чего их здоровью был нанесен серьезный ущерб.

В частности, они сообщили о том, что им приходилось в течение многих часов стоять на коленях со связанными руками.

"В целом действия власти можно назвать только звериными", - отметили адвокаты.