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Франция дала гражданство 2 тысячам иностранцев, которые проявили себя во время пандемии

Среда, 5 мая 2021, 15:52
Франция дала гражданство 2 тысячам иностранцев, которые проявили себя во время пандемии

Французское правительство объявило в среду, что более чем 2000 иностранных работников, оказавшихся на передовой борьбы с пандемией, получили гражданство по ускоренной процедуре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В сентябре 2020 года министерство внутренних дел Франции пригласило людей, которые принимали активное участие в борьбе с коронавирусом, подать заявку на ускоренную натурализацию.

Из почти 8000 поданных заявлений 2009 человек получили гражданство. Остальные 6000 заявлений все еще обрабатываются, сообщила в среду Марлен Шьяппа, младший министр по вопросам гражданства.

"Медицинские работники, уборщики, работники по уходу за детьми, кассиры: все они доказали свою преданность нации, и теперь настала очередь республики сделать шаг навстречу", - говорится в правительственном сообщении.

Кроме того, иммиграционным властям было предписано сократить период проживания, необходимый для получения гражданства, до двух лет из обычных пяти в случае "предоставления отличных услуг".

"Более чем 2000 человек, которые посвятили себя нам в трудный период, который мы переживаем, натурализовались и теперь являются полноправными гражданами Франции", - отметила министр.

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Темы: ФранцияэпидемиякоронавирусCovid-2019гражданство
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