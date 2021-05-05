Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Германия установит более амбициозные цели сокращения выбросов углерода

Среда, 5 мая 2021, 16:04

Германия планирует более амбициозные цели по сокращению выбросов углерода, стремясь установить цель сокращения на 65% до 2030 года и на 88% до 2040 года.

Об этом заявил в среду министр финансов Олаф Шольц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно новым целям Германия также будет стремиться к почти нулевым выбросам до 2045 года, на пять лет раньше, чем планировалось изначально.

"Каждое десятилетие каждое поколение берет на себя ответственность", - прокомментировала планы министр по вопросам окружающей среды Свенья Шульце.

На прошлой неделе Конституционный суд Германии удовлетворил иск экоактивистов, которым они требовали от правительства усилить требования закона для защиты климата, принятого в 2019 году.

Суд заявил, что правительство не указало, каким образом оно снизит выбросы углерода после 2030 года почти до нуля до 2050 года, и это несправедливо ложится бременем на будущие поколения.

Канцлер Ангела Меркель ожидает, что реформа закона об изменении климата будет внесена в кабинет министров на следующей неделе, сообщили агентству Reuters во вторник два источника.

Закон 2019 года, согласованный после долгих споров между консерваторами Меркель и их партнерами по коалиции, социал-демократами, включал обязательство сократить выбросы CO2 как минимум на 55% до 2030 года по сравнению с базовым уровнем 1990 года.

Он также имеет за цель до 2050 года практически полностью сократить выбросы CO2.

Темы: ГерманияэкологияЕвропа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Эпидемия идет на спад 6-й неделю, из красной зоны могут выйти еще 3 области

Венедиктова сменила прокурора, который трижды закрывал "Роттердам +"

Зеленский: Ко Дню Независимости большинство украинцев должны получить вакцину

фотоВ оборонке разоблачили кражу оптических прицелов на полмиллиона

"Медицинская тайна": Минздрав не называет вакцинированных нардепов

фотоРоссийские наемники обстреляли автомобиль наблюдательной группы

Все новости...
Германия
На Лукашенко пожаловались в федеральную прокуратуру Германии
Италия и Германия провели операцию против мафиозного клана Ндрангета, 31 задержанный
США выступают против газопровода "Северный поток-2" – Блинкен
Последние новости
16:09
Три области вышли из "красной" зоны
16:04
Германия установит более амбициозные цели сокращения выбросов углерода
15:57
Расследование действий эксперта по делу "трубы Медведчука" завершено – НАБУ
15:55
"Динамо" в меньшинстве играет вничью с "Мариуполем"
15:52
Франция дала гражданство 2 тысячам иностранцев, которые проявили себя во время пандемии
15:51
Киевлянам, которые записались на прививки против COVID-19 приходят SMS об удалении их данных
15:50
Россия планирует с июля добывать пресную воду под Азовским морем
15:37
инфографикаВыплаты украинским IT-компаниям от иностранных клиентов выросли на 32%
15:33
Вспышка ковида на Эвересте: симптомы путают с горной болезнью
15:19
Возле российской границы нашли сумки с парашютами
Все новости...