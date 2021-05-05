Мюнхенская очная конференция по безопасности не состоится из-за пандемии

Мюнхенская конференция по безопасности, которая, как ожидалось, должна была состояться с физическим присутствием глав государств и правительств летом, не состоится.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно немецкому изданию Bild от официального представителя мероприятия Кристиана Тильса.

"Риск для нас очень большой. Никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Физическая конференция невозможна", - заявил Тильс.

Мюнхенская конференция по безопасности должна была состоятся в течение двух дней с участием глав государств и правительств со всего мира в июне или в июле.

Мюнхенская конференция изначально должна была состояться очно в феврале, но из-за эпидемии ее отменили и провели мероприятие в ограниченном онлайн-формате.

Ожидалось, что "физическая" конференция в ее традиционной форме состоится позднее в этом году.