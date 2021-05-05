Оккупанты 11 раз открывали огонь из различного вооружения – ООС

С начала этих суток российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы, гранатометы и другое оружие.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, у Водяного оккупанты четыре раза открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 калибра и гранатометов различных систем.

Также поблизости Новоалександровки враг бил с с минометов 82-го калибра, а у Новозвановки – еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в районе Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации дважды совершили обстрел из стрелкового оружия.

Под обстрелами таких находились украинские позиции возле Майорска, Причепиловки и Гнутово. Там противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.