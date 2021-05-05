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Харьковчанин обратился в ОАСК: хочет российскую вакцину и увольнения Степанова

Среда, 5 мая 2021, 19:05
Фото с Facebook Степанова

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск жителя Харькова, который хочет, чтобы в Украине была доступна российская COVID-вакцина "Спутник", а руководитель Минздрава Максим Степанов подал в отставку.

Источник: сайт ОАСК

Дословно: "Истец просит суд обязать МОЗ, как центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения, принять меры для обеспечения граждан, желающих вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V", доступом к этой вакцине".

Детали: Среди других требований иска – обязать Максима Степанова написать заявление о сложении полномочий министра здравоохранения.

Отмечается, что в настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по делу.

Что было раньше: Министр здравоохранения Максим Степанов в который раз заявил, что Россия распространяет в мире фейки о других вакцинах, чтобы протолкнуть собственный "Спутник", но в Украине российской вакцины не будет.

Украинская правда
Темы: ОАСКМинздраввакцинацияСтепанов


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