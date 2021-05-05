Обыски в Украинском Дунайском пароходстве: руководителя отстранили

Руководителя Украинского Дунайского пароходства Алексея Хомякова отстранили на время расследования дела о передаче управления флотом венгерской компании, топ-менеджмент УДП уволился в знак протеста.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Согласно приказу Мининфраструктуры от 29 апреля Хомяков отстранен на время расследования дела о передаче в Венгрию управления украинской частью флота компании ее дочернему предприятию UDP Europe kft".

Детали: Временным и. о. председателя правления УДП с 30 апреля назначили в. и. о. заместителя председателя правления Павла Яценко.

Агентство отмечает, что незадолго до этого, в. и. о. заместителя председателя правления УДП (финансовый блок) Денис Волкин, в. и. о. заместителя председателя правления УДП (юридический блок) Леонид Пащенко, в. и. о. заместителя председателя правления УДП (блок стратегии и непрофильных активов) Ростислав Куринько уволились по собственному желанию.

Причиной массового увольнения стало их несогласие с позицией Мининфраструктуры относительно событий, которые происходят в компании.

Сообщается, что Хомяков, Волкин, Пащенко и Куринько считают расследование относительно передачи управления флотом "непрозрачным, надуманным и призванным дискредитировать действия их команды", которая несмотря на "ковидний" год смогла "показать лучший за 10 лет финансовый результат – прибыль 79 млн грн ".

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