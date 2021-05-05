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Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга приедут в Украину и посетят Донбасс

Среда, 5 мая 2021, 20:07
Фото nbnews.com.ua

Министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга посетят Украину 6 и 7 мая и в рамках визита прибудут на Донбасс.

Об этом сообщило посольство Нидерландов в Украине в среду, пишет "Европейская правда".

"Министр Блок посетит Украину 6 и 7 мая, вместе с министром иностранных дел Бельгии Софи Вильмес и министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном. Это – совместный визит министров иностранных дел стран Бенилюкса", – говорится в сообщении посольства.

Цель визита заключается в подчеркивании поддержки тремя странами суверенитета и территориальной целостности Украины, отметили в посольстве.

Кроме того, во время визита обсудят продолжение реформ в Украине.

На четверг запланирована поездка к линии соприкосновения на востоке Украины и встреча с гражданским обществом.

В пятницу состоятся встречи дипломатов с членами правительства, в частности министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. 

Темы: НидерландыБельгияДонбасс


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