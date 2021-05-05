Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министры G7 договорились о сдерживании РФ на фоне ее действий в отношении Украины – Bloomberg

Среда, 5 мая 2021, 21:10

Министры иностранных дел стран "Группы семи" выразили обеспокоенность по поводу большого наращивания Россией войск у границ Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в проекте коммюнике по итогам встреч министров в Лондоне, который есть в распоряжении агентства Bloomberg.

Документ выделяет действия России с "подрыва демократических систем других стран, ее злонамеренную гиперактивность и использование дезинформации".

"Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Однако мы продолжим укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров для противодействия и сдерживания поведения России, которое угрожает основанном на правилах международном порядке, в том числе в области безопасности киберпространства и дезинформации", - говорится в проекте заявления министров.

"Группа семи" вновь призвала Россию расследовать использование химического оружия для отравления Алексея Навального.

Как сообщалось, на встрече министров иностранных дел стран Группы семи наибольшее внимание было уделено России и Китаю, обсуждалась также ситуация в Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: G7
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
G7
Блинкен в Лондоне рассказал коллегам из G7 о визите в Китай
Послы G7 пообещали усилить борьбу с ракетной программой России
В G7 назвали Украине три приоритета для антикоррупционной и судебной реформ
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: