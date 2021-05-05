Министры G7 договорились о сдерживании РФ на фоне ее действий в отношении Украины – Bloomberg

Министры иностранных дел стран "Группы семи" выразили обеспокоенность по поводу большого наращивания Россией войск у границ Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в проекте коммюнике по итогам встреч министров в Лондоне, который есть в распоряжении агентства Bloomberg.

Документ выделяет действия России с "подрыва демократических систем других стран, ее злонамеренную гиперактивность и использование дезинформации".

"Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Однако мы продолжим укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров для противодействия и сдерживания поведения России, которое угрожает основанном на правилах международном порядке, в том числе в области безопасности киберпространства и дезинформации", - говорится в проекте заявления министров.

"Группа семи" вновь призвала Россию расследовать использование химического оружия для отравления Алексея Навального.

Как сообщалось, на встрече министров иностранных дел стран Группы семи наибольшее внимание было уделено России и Китаю, обсуждалась также ситуация в Украине.