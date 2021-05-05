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Новости 5 мая: Вирастюка без мандата, свежие политические рейтинги

Среда, 5 мая 2021, 21:31

Вирастюка не зарегистрировали нардепом, Президентский рейтинг Зеленского вырос, — актуальные новости 5 мая.

О непризнании Вирастюка нардепом

Центральная избирательная комиссия не поддержала регистрацию народным депутатом кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюк.

В партии "Слуга народа" считают, что политические оппоненты всячески пытаются отсрочить определение Василия Вирастюка победителем на выборах народного депутата на 87 округе.

О свежих политических рейтингах

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, при этом по сравнению с февралем его поддержка выросла.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то 5% барьер преодолели бы 5 партий, а наибольшую поддержку имела бы "Слуга народа".

О других важных новостях

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров на полях саммита G7 в Лондоне не выработали общей позиции в вопросе проекту газопровода "Северный поток-2".

Российско-оккупационные войска обстреляли больницу в Красногоровке Покровского района Донецкой области, где сейчас лечатся 45 человек, пострадавших нет.

Генпрокурор Ирина Венедиктова 5 мая сменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам +" Виталия Пономаренко, который трижды закрывал это производство.

С 6 мая "красный" уровень эпидопасности перестает действовать на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Российские наемники прибегли к беспрецедентному нарушению - обстреляли из пулемета автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК.

В Министерстве здравоохранения не могут сообщить, сколько и кто из депутатов Верховной Рады вакцинирован, ссылаясь на медицинскую тайну.

Президент Владимир Зеленский требует от правительства, чтобы до 24 августа большинство украинцев, которые нуждаются в вакцинации против COVID-19, получили прививки.

Пентагон отслеживает большую китайскую ракету Long March 5B, которая вышла из-под контроля и может упасть на Землю в ближайшие выходные.

Украинская правда


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