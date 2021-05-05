Венецианка дала срочное заключение о законопроекте Зеленского про ВСП

В Венецианской комиссии утверждают, что международные эксперты должны принимать участие в отборе членов Высшего совета правосудия, а при принятии решения о назначении его должны поддержать по меньшей мере два международных экспертов.

Источник: вывод Венецианской комиссии

Дословно: "Решение Этического совета следует считать принятыми, если четыре члена проголосовали "за" и если среди этих четырех членов есть как минимум два международных эксперта; в случае раздельного голосования его следует повторить, если снова возникла такая ситуация, то решающим является голосование, включающий по меньшей мере двух международных экспертов".

Детали: Так, в комиссии предоставили 11 рекомендаций по законопроекту президента Владимира Зеленского №5068. Последним предлагается создать Этический совет, члены которого будут устанавливать соответствие кандидата на должность члена ВРП критериям профессиональной этики и добродетели.

В Этический совет будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, которых выберут международные организации.

В свою очередь Венецианка подчеркнула, что в законе должны быть изложены критерии профессиональной этики и добродетели. Кроме того, мандат международных экспертов должен действовать шесть лет.

Также указывается, что закон должен предоставлять Этическому совету следственные полномочия для его работе. При отборе членов ВСП можно применить правила, по которым выбирали судей Высшего антикоррупционного суда.

Комиссия также назвала нереалистичным срок в три месяца, за который Этический совет должен проверить действующих членов Высшего совета правосудия. К тому же, Венецианка рекомендует наделить Этический совет полномочиями устанавливать перечень кандидатов на должность членов ВРП, а не комитет Верховной Рады по вопросам правосудия.

В заключении также рекомендуется, чтобы Этический совет предоставлял выводы о несоответствии в должности НАПК и НАБУ для дальнейших действий.

Что предшествовало: В феврале президент Владимир Зеленский законопроектом предложил создать Этический совет по профоцениванию и добродетели членов ВРУ.