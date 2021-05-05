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Лукашенко показал Додону "любимый дворец" и рассказал о страусах

Среда, 5 мая 2021, 22:14
Лукашенко показал Додону любимый дворец и рассказал о страусах
Фото president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время неформальной встречи в одной из его загородных резиденций с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном показал свой "любимый дворец", "золотое дно" и рассказал о ферме со страусами.

Источник: сайт Лукашенко и приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого"

Прямая речь Лукашенко: "Ты же читал, наверное, про мое "золотое дно" и дворцы... Тебе, думаю, покажу "золотое дно".  

Мы с Колей жили вот в этом домике, когда ремонтировали вот где военные… Там у меня ферма целая. Ну в смысле – лошади, кролики, страусы там – эта часть. И сельскохозяйственная техника. У меня через дорогу здесь 37 гектаров земли… не моих, а этого местного кооператива.

А это мой любимый дворец".  

Детали: Также Лукашенко показал Додону три старых дуба, "которые все время спасает".

Во время обсуждения политической ситуации он заявил, что не мог не удержать власть, так как "понимал, что и в Молдове пригодится этот опыт".

Лукашенко также заявил, что в отношении санкций, которыми грозят западные страны, "в конце концов, надо им отвечать".

По его словам, если они "хотят они через Средиземное море товары возить туда на Восток – в Россию, Китай, – пусть возят".

Лукашенко также повторил заявление, что его "хотят убить", и выразил уверенность, что если такое случится, то народ изберет "еще жестче человека" и "о Беларуси они забудут навсегда ".

Он добавил, что "мерзавцам" ответит "очень-очень жестко".

Предыстория: 

  • В марте оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" о богатствах самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
  • В феврале вышло расследование, что у Лукашенко есть 7 резиденций, элитный автопарк и самолет за $100 млн.
  • Лукашенко называл своим "единственным дворцом" родной дом, где он вырос.
  • Президент России Владимир Путин заявил, что якобы Александра Лукашенко и экс-президента Украины Виктора Януковича хотели убить неизвестные "во время госпереворота".
  • Как известно, на территории резиденции Януковича также жили страусы. В одном из интервью он заявил, что не имел частного зоопарка, а просто "поддерживал страусов", которые жили рядом с его резиденцией.

     

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоБеларусь
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