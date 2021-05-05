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Лукашенко показал Додону "любимый дворец" и рассказал о страусах

Среда, 5 мая 2021, 22:14

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время неформальной встречи в одной из его загородных резиденций с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном показал свой "любимый дворец", "золотое дно" и рассказал о ферме со страусами.

Источник: сайт Лукашенко и приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого"

Прямая речь Лукашенко: "Ты же читал, наверное, про мое "золотое дно" и дворцы... Тебе, думаю, покажу "золотое дно".  

Мы с Колей жили вот в этом домике, когда ремонтировали вот где военные… Там у меня ферма целая. Ну в смысле – лошади, кролики, страусы там – эта часть. И сельскохозяйственная техника. У меня через дорогу здесь 37 гектаров земли… не моих, а этого местного кооператива.

А это мой любимый дворец".  

Детали: Также Лукашенко показал Додону три старых дуба, "которые все время спасает".

Во время обсуждения политической ситуации он заявил, что не мог не удержать власть, так как "понимал, что и в Молдове пригодится этот опыт".

Лукашенко также заявил, что в отношении санкций, которыми грозят западные страны, "в конце концов, надо им отвечать".

По его словам, если они "хотят они через Средиземное море товары возить туда на Восток – в Россию, Китай, – пусть возят".

Лукашенко также повторил заявление, что его "хотят убить", и выразил уверенность, что если такое случится, то народ изберет "еще жестче человека" и "о Беларуси они забудут навсегда ".

Он добавил, что "мерзавцам" ответит "очень-очень жестко".

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоБеларусь


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